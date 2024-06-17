В Челябинске загорелся цех по производству троллейбусов

Огонь охватил площадь около 350 кв. метров

Утром в понедельник, 17 июня, пожарные тушат цех по производству троллейбусов в Ленинском районе Челябинска.

«Сообщение о возгорании производственного помещения по улице Машиностроителей поступило в 8:31. По прибытии подразделений установлено горение внутри цеха и кровли здания на площади 350 кв. метров. Самостоятельно до прибытия пожарных из цеха эвакуировались 25 человек», — сообщили в пресс-центре регионального главка МЧС.

Спустя час объявлено, что открытое горение ликвидировано. Ведется проливка конструкций.

Обстоятельства и причины возгорания установит пожнадзор.