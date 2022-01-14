В Челябинске загорелся цех по переработке древесины

Из здания эвакуировались три человека

Сегодня, 14 января, в цехе по переработке древесины на улице 2-й Шагольской в Челябинске случился пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по области.

На место происшествия были направлены звенья газодымозащитной службы и сил областной подсистемы РСЧС.

«Самостоятельно из здания вышли три человека. Из опасной зоны сотрудники МЧС России вынесли два газовых баллона. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В 16:37 открытое горение ликвидировано на площади 300 квадратных метров», — рассказали в региональном ГУ МЧС.