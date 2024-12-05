В Челябинске загорелся цех металлоконструкций

С производства эвакуировались 10 человек, пострадавших нет

В Челябинске пожар разгорелся в цехе по производству металлоконструкций по улице Линейной. По предварительным данным регионального ГУ МЧС, во время электрогазосварочных работ загорелись ведра с краской.

Спасатели потушили пламя на площади 20 «квадратов» и не допустили распространения огня и более серьезных последствий. Дело в том, что в цехе еще располагались кислородные баллоны и пропан.

Десять сотрудников предприятия самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет. Предварительная причина ЧП — нарушения правил пожарной безопасности.