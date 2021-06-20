В Челябинске загорелся торговый павильон

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по периметру шатра

Сегодня днем, 20 июня, в Челябинске на строительном рынке загорелся торговый павильон. О происшествии очевидцы сообщили в социальных сетях.

ЧП произошло в павильоне, где продают печи, на площадке перед торгово-выставочным комплексом «Строительный деловой мир» на Свердловском тракте, 1ж. По словам посетителей рынка, пожар начался с крыши и быстро распространился по периметру павильона из-за сильного ветра.

«Продавец осталась жива — успела выбежать»,— написала пользователь Настя Капустина.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» уточнили, что сообщение о возгорании павильона поступило в 14:15.

«Горел одноэтажный торговый павильон площадью 25 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 14:41. На месте работали три автоцистерны. Угрозы распространения огня нет, пострадавших, по предварительным данным, тоже нет»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент сотрудники МЧС осуществляют проливку и разбор конструкций. Сотрудникам отделения дознания предстоит выяснить причины пожара.