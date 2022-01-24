На первом этаже дома № 14 по улице Марченко загорелась деревянная дверь подъезда. Об этом сегодня, 24 января, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
ЧП случилось накануне вечером. Подразделение челябинского пожарно-спасательного гарнизона прибыло уже через несколько минут.
«Горела деревянная дверь подъезда на первом этаже пятиэтажного дома. Эвакуация не понадобилась. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — рассказали в ведомстве.
Видео пожара и его последствий очевидцы опубликовали в социальных сетях. Местные жители полагают, что это мог быть поджог.