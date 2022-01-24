В Челябинске загорелся подъезд жилого дома

Обошлось без пострадавших

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На первом этаже дома № 14 по улице Марченко загорелась деревянная дверь подъезда. Об этом сегодня, 24 января, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось накануне вечером. Подразделение челябинского пожарно-спасательного гарнизона прибыло уже через несколько минут.

«Горела деревянная дверь подъезда на первом этаже пятиэтажного дома. Эвакуация не понадобилась. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — рассказали в ведомстве.

Видео пожара и его последствий очевидцы опубликовали в социальных сетях. Местные жители полагают, что это мог быть поджог.