В Челябинске загорелся мусор на 500 кв. м в расселенном доме на АМЗ

Бойцы отстояли близлежащие подстройки и быстро локализовали пожар

В Челябинске вечером 28 августа полыхнул расселенный дом в районе АМЗ. В здании на улице Белорецкая горел мусор в расселенной двухэтажке. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Дом был заброшенный, здесь сейчас шесть машин пожарных и две еще подъехали», — рассказал очевидец Максим Аблин.

Пожар удалось локализовать достаточно быстро. По сообщению МЧС, на месте происшествия работают шесть машин и двадцать пожарных.

Видео с места происшествия вы можете посмотреть в нашем канале.

Автор: Елизавета Михно



