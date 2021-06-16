В Челябинске загорелся металлический ангар

Специалисты МЧС прибыли на место происшествия

Сегодня, 16 июня, на северо-западе Челябинска загорелся металлический ангар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Подразделения МЧС выехали на место. Информация о пожаре уточняется. Размер ангара, по предварительным данным, 10 × 20 метров.

Накануне, 15 июня, специалисты МЧС тушили крупный пожар на складах по соседству с ЧЭМК. Огонь разбушевался на площади в 3700 кв. м.

Напомним, с 15 июня в Челябинске введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова. За прошедшую неделю в областном центре зафиксировано 905 возгораний.