В Челябинске загорелся магазин «Дом колясок у Тихоновой»

Уничтожено все имущество

Сегодня, 6 декабря, на улице Молдавской в Челябинске загорелся магазин «Дом колясок у Тихоновой», сообщили в ГУ МЧС по региону.

Загорелась кровля и помещение внутри.

«Открытое горение ликвидировано на площади 300 квадратных метров. Пожар тушили 29 человек, понадобилось семь единиц техники», — прокомментировали в ГУ МЧС по региону.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Владелица магазина Юлия Тихонова рассказала ИА «Первое областное», что в магазине сгорело абсолютно все имущество. Ущерб составил около 70 миллионов рублей.

«Мне позвонили в 3:30, дым было уже видно до проспекта Победы. Выскочила в чем была. Сгорели все коляски, в том числе и под заказ приготовленные на февраль — март, очень дорогие», — рассказала предприниматель.

Владелица магазина сообщила, что планировала перенести магазин на Молдавскую, 14. Переезд состоится.

«Хочу сказать всем беременным, кто заказывал коляски. Вы их получите. Мы закажем новые, такие же, и забрать их можно будет в новом магазине. Откроемся через 10—14 дней», — заверила Юлия Тихонова.

Также она сказала, что за пожарной безопасностью в магазине следили, включенных электроприборов никто не оставлял.