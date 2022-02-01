В Челябинске 31 января, произошел пожар в одноквартирном жилом доме по адресу улица Чапаева 65. Мастер менявший газовый балон получил ожоги лица и обеих кистей рук, также огнем была уничтожена кровля дома, перекрытие дома, мебель, бытовая техника, сообщили в пресс-службе седьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.
На месте происшествия наблюдалось открытое горение внутри дома на площади 20 квадратных метров. Также была угроза взрыва газового баллона и распространение огня на кровлю. Газодымозащитной службой баллон был эвакуирован на безопасное расстояние. Открытое горения потушили за несколько минут, но вот проливка и разборка конструкций заняла несколько часов.
«По словам хозяйки дома, она по объявлению пригласила мастера для того, чтобы заменить неисправный газовый баллон. В процессе замены баллона произошла утечка газа, в результате чего произошло возгорание газовоздушной смеси, что привело к развитию пожара», — уточнили в ведомстве.
Мужчина 1989 года рождения получил ожоги лица и обеих кистей рук 1 и 2 степени, от госпитализации отказался. Хозяйка дома не пострадала, а жилье придется восстанавливать.
Причины возникновения пожара предстоит еще выяснить. На ликвидацию пожара привлекались все службы жизнеобеспечения, от МЧС России работало 4 единицы техники и 16 человек личного состава.
Напомним, что в Челябинской области пожар уничтожил дом, гараж и автомобиль. Местные жители не пострадали.
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