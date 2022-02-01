В Челябинске загорелся дом из-за неисправного газового баллона

Мастер получил ожоги рук и лица во время замены опасного оборудования

«По словам хозяйки дома, она по объявлению пригласила мастера для того, чтобы заменить неисправный газовый баллон. В процессе замены баллона произошла утечка газа, в результате чего произошло возгорание газовоздушной смеси, что привело к развитию пожара»,

— уточнили в ведомстве.