В Челябинске загорелся частный жилой дом

Хозяйка в момент ЧП находилась в больнице

Сегодня, 6 июля, в частном доме на улице Клубной, 2 в Ленинском районе Челябинска случился пожар. Корреспондент ИА «Первое областное» отправилась на место происшествия.

На карте Ленинского района дома по улице Клубной, 2 (или Дзержинского, 118) нет. Однако здесь, в уже бывшем частном секторе, всю жизнь прожила Ирина Коржова. Сейчас женщине 67 лет, и последние годы она проводит в нечеловеческих условиях, к которым, кажется, привыкла.

«Это моя подруга. Я проходила сегодня мимо и увидела, что дом ее горит. Мы неоднократно обращались в администрацию Ленинского района с просьбой помочь ей: она живет здесь без тепла, воды и газа. Электричество есть только в одной комнате. Зимой она надевает на себя все, что есть, чтобы не замерзнуть. Пенсию ей сюда не приносят, она сама ходила на почту забирать. Просили предоставить ей новое жилье, но предложили только дом престарелых — она отказалась», — рассказала нам Галина Дернова.





На месте происшествия работали подразделения МЧС и полицейские — правоохранители не пускали собравшихся зевак к дому. Тем временем людей в толпе становилось все больше: кому-то было любопытно наблюдать за работой пожарных, кто-то знал и часто видел живущую здесь женщину.





«Она постоянно из этого дома выглядывала, иногда выходила. В этом заброшенном поселке ни души ведь… Жалко-то как ее», — сказала очевидица.

Племянница и сестра потерпевшей женщины составили заявление в полицию, они полагают, что это был поджог.





«К ней постоянно в дом залезали наркоманы и бомжи, возле дома устроили настоящую свалку, тащат мусор с рынка. Разбивали окна ей, двери», — поделилась сестра пострадавшей Наталья Тетеркина.

Ирина Коржову пять дней назад госпитализировали в дорожную больницу Челябинска. Она пока не знает, что ее дом сгорел.

Первое областное информагентство запросит комментарии МЧС, полиции и администрации Ленинского района в среду, 7 июля.