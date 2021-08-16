В Челябинске на пожаре в автосервисе пострадал мужчина

С ожогами одного из сотрудников госпитализировали в городскую больницу № 6

В понедельник, 16 августа, днем в Челябинске в Калининском районе по адресу Каслинская, 3/1 произошло возгорание. В боксе автосервиса по покраске машин загорелся автомобиль, сообщили в пресс-службе МЧС по городу Челябинску.



Как уточнили в МЧС, бокс на данный момент потушен, угрозы распространения огня нет. Сообщается, что автомобиль сгорел полностью. На месте работают 4 автоцистерны, в данный момент проходит проливка. О причинах возгорания пока не сообщается, но на место уже едут дознаватели.

По данным МЧС, в результате пожара есть один пострадавший. Мужчина, работник автосервиса, госпитализирован в ГКБ № 6.