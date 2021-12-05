В Челябинске загорелся автомобиль скорой помощи

Пострадавших в результате ЧП нет

Вечером 4 декабря в Челябинске загорелся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

ЧП произошло около 22:00 на улице Игуменка. Сначала местные жители услышали взрыв, а затем увидели горящий автомобиль скорой: огонь объял переднюю часть транспорта.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области ИА «Первое областное» подтвердили происшествие.

«Для ликвидации пожара привлекались одна автоцистерна и четыре человека личного состава»,— уточнили в ведомстве.

В результате никто не пострадал. На помощь медикам выехала другая бригада «скорой». Причины возникновения пожара выясняются.

