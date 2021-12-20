В Челябинске загорелся автомобиль BMW, принадлежащий водителю скорой

Полиция проводит проверку

В одном из дворов по улице Салютной в Челябинске загорелся автомобиль BMW. Огонь перекинулся и на припаркованную рядом «Ладу». Об этом сегодня, 20 декабря, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу и ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось накануне вечером.

«Оперативно прибыли пожарные, в течение нескольких минут огонь ликвидировали. На месте работали одна единица техники и четыре человека личного состава», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Загоревшийся автомобиль BMW принадлежит водителю скорой помощи Евгению Палину. Мужчина предполагает, что это был поджог, связанный с его профессиональной деятельностью и позицией по поводу повышения зарплат работникам скорой. Причину возгорания установят сотрудники отделения дознания. Также в ЧП пострадал припаркованный рядом автомобиль «Лада».

«Сообщение о происшествии поступило, полиция проводит проверку», — сообщили в УМВД по городу.