В Челябинске загорелись склады по соседству с территорией ЧЭМК

На место происшествия вызван пожарный поезд

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинске очередное крупное возгорание: днем 15 июня открытым пламенем вспыхнули склады в Калининском районе, на границе с территорией электрометаллургического комбината. Для тушения задействованы не только подразделения пожарного гарнизона, но и специализированный поезд, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.



По данным спасательного ведомства, открытое горение происходит на кровле склада, наблюдается сильное задымление. Из подвала горящей постройки эвакуированы пять человек. Остался ли на месте еще кто-то из гражданских, пока неясно. На момент публикации материала на месте уже работали два ручных пожарных ствола и два звена газодымозащитной службы, к складам отправлено подкрепление. Кроме того, вызван пожарный поезд. Площадь пожара с момента прибытия сотрудников ГУ МЧС выросла до трех тысяч квадратных метров. Тушение осложняется высокой температурой горения и высокой пожарной загрузкой гарнизона: расчеты заняты по всему городу на борьбу с поджогами тополиного пуха.

В пресс-службе ЧЭМК корреспондента ИА «Первое областное» заверили, что горящий объект не принадлежит комбинату.

«Это соседи, но горит опасно близко. На нашем участке жертв и разрушений нет, делаем все возможное, чтобы пламя не перекинулось на территорию комбината», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Хозяева горящего склада устанавливаются. На момент публикации связаться с предприятием не удалось. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

UPD: пожарные локализовали возгорание на площади 3700 кв.м в 16 часов. В результате происшествия обрушилась кровля площадью в 500 кв.м. По предварительным данным, пострадавших нет.