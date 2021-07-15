В Челябинске задерживается авиарейс в Шереметьево из‑за грозы в столице

Борт вылетит с задержкой в 30 минут

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Сегодня, 15 июля, в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске задержится рейс СУ 1423 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Причиной стали неблагоприятные погодные условия в столице. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В столичном аэропорту Шереметьево бушует ливень, машины и люди буквально тонут в обильных осадках.

Сейчас из Москвы в Челябинск летит борт со 128 пассажирами.

«Вылет рейса СУ 1423 задерживается из-за грозы в Москве. Вылет планируется в 20:05», — сообщили Первому областному информагентству в аэропорту «Курчатов».

Отметим, билеты на рейс приобрели 124 пассажира.