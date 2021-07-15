Сегодня, 15 июля, в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске задержится рейс СУ 1423 авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. Причиной стали неблагоприятные погодные условия в столице. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В столичном аэропорту Шереметьево бушует ливень, машины и люди буквально тонут в обильных осадках.
Сейчас из Москвы в Челябинск летит борт со 128 пассажирами.
«Вылет рейса СУ 1423 задерживается из-за грозы в Москве. Вылет планируется в 20:05», — сообщили Первому областному информагентству в аэропорту «Курчатов».
Отметим, билеты на рейс приобрели 124 пассажира.