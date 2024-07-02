В Челябинске задержаны участники конфликта со стрельбой

Во время ссоры один из них палил из сигнального пистолета

В Ленинском районе Челябинска задержали двух зачинщиков конфликта, который произошел во дворе жилого дома по улице Барбюса. Видео инцидента со стрельбой из пистолета появилось сегодня в социальных сетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники отдела уголовного розыска в течение нескольких часов установили и задержали двух зачинщиков конфликта. Мужчин доставили в районный отдел полиции», — рассказывают в пресс-службе.

Одному из задержанных 32 года, второй на год моложе. Оба уже имели проблемы с законом и были судимы. Полицейским задержанные пояснили, что конфликт между ними произошел на почте алкогольного опьянения.

«В ходе словесной перепалки один из них дважды выстрелил из сигнального пистолета, предназначенного для отпугивания животных во время охоты, после чего участники конфликта разошлись. При этом никто не пострадал и за медицинской помощью не обращался», — замечают в полиции.

Сейчас сотрудники полиции решают, какие обвинения можно предъявить нарушителям общественного порядка.

Между тем в Тракторозаводском районе Челябинска 18-летний мужчина ограбил игровой автомат.