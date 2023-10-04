В Челябинске задержаны преступники, накануне ограбившие салон «Билайн»

Два налетчика ворвались в помещение салона связи перед окончанием рабочей смены

Утром 4 октября челябинские полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в налете на салон сотовой связи торговой марки «Билайн». Преступление было совершено накануне, налетчики вынесли весь товар, выложенный на витринах, сообщил Первому областному информагентству источник в правоохранительных органах.



По данным источника, двое неизвестных ворвались в салон «Билайн» в Ленинском районе Челябинска вечером 3 октября, перед окончанием рабочей смены. Один из преступников напал на находившегося в помещении магазина мужа продавщицы, второй принялся обчищать витрины.

«Судя по кадрам с видеокамеры, супруг сотрудницы „Билайна“ получил достаточно серьезные травмы. Преступники, набив мешок телефонами и аксессуарами, скрылись, но были задержаны сегодня утром. Их личности установлены. Как выяснилось, нападавший на потерпевшего только 20 сентября освободился из исправительной колонии», — сообщил источник Первого областного информагентства.