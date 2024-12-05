В Челябинске задержаны владельцы ресторана «Гриль Хаус» по делу о незаконном обмене валюты

Незаконный доход оценивается в 280 млн рублей

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В Челябинске задержали 10 участников преступного сообщества, которое вело незаконную банковскую деятельность. Полиция в сопровождении бойцов Росгвардии и УФСБ нагрянула в ресторан «Гриль Хаус» на улице Труда. По предварительным данным, в преступный бизнес были вовлечены владельцы заведения Сергей и Татьяна Малетины и их дочь, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступное сообщество было создано в минувшем году.

«Вошедшие в его состав злоумышленники занимались предоставлением юридическим и физическим лицам нелегальных услуг в финансовой сфере. Основным видом деятельности была закупка и продажа иностранной валюты, что разрешено только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям», — рассказала она.

В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену. Доход участников криминального бизнеса составил не менее 280 миллионов рублей.

Полицией возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 УК РФ.