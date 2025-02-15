В Челябинске задержанного по делу о взятке начальника отделения ГАИ отправили в СИЗО

Под стражей он проведет два месяца

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинске задержанного накануне начальника отделения по соблюдению нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения при перевозке грузов отдела Госавтоинспекции заключили под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. Напомним, мужчину обвиняют в получении взяток.

«Судом по ходатайству следователя регионального СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля 2025 года»,— прокомментировали в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый в течение четырех лет получал взятки от коммерческих организаций за принятие решений о прохождении техосмотра автомобилей без реального указания на недостатки и неисправности.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД по региону.