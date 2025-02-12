В Челябинске задержанного директора школы по хоккею отпустили под подписку

Павла Макарова обвиняют в получении взятки

Следователи отпустили под подписку о невыезде директора спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Павла Макарова, сообщил ИА «Первое областное» источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, Павел Макаров за деньги выдал подложную документацию о приеме, переводе и отчислении обучающихся с целью перехода ими в другую школу без оплаты денежной компенсации учреждению. Возбуждено уголовное дело о получении взятки (статья 290 УК РФ).

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Макарова задержали накануне. Следователи не стали отправлять в суд ходатайство об аресте обвиняемого.

Кадры задержания Павла Макарова смотрите в нашем телеграм-канале.