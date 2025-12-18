В Челябинске задержан водитель Toyota, устроивший серию ДТП

После наезда на женщину-пешехода мужчина скрылся

В Челябинске водитель Toyota Camry устроил на автодороге «Меридиан» цепную реакцию аварий, кульминацией которой стал наезд на женщину-пешехода. Его задержали, сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительной информации, 49‑летний водитель Toyota сначала врезался в Volkswagen Polo на улице Шота Руставели, но не остановился. Продолжив движение, он столкнулся с Ford Focus на Пограничной улице. Завершающим эпизодом стал проезд на красный сигнал светофора и наезд на 46‑летнюю женщину, переходившую дорогу на перекрестке «Меридиан» — Пограничная. Пострадавшую с травмами доставили в больницу на скорой.

Несмотря на серьезность происшествия, виновник скрылся со всех мест ДТП, пытаясь избежать ответственности. Однако позже его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Мировой суд уже назначил водителю наказание за оставление места аварии — 13 суток административного ареста. Проводится административное расследование.

ГИБДД напоминает, что за оставление места ДТП грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 года или арест до 15 суток.