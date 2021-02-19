В Челябинске задержан серийный карманник

Мужчина совершал кражи в общественном транспорте

В Челябинске под домашний арест отправлен обвиняемый в серии карманных краж в общественном транспорте, сообщили сегодня, 19 февраля, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

35-летний местный житель, ранее судимый, был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками челябинского уголовного розыска.

«Полицейскими установлено, что в течение последних трех месяцев в общественном транспорте мужчина совершил около 20 фактов хищений чужого имущества. Предметом противоправной деятельности задержанного в основном были мобильные телефоны, которые он впоследствии сбывал, а вырученные средства тратил по своему усмотрению. Стоимость телефонов варьировалась от 10 000 до 50 000 рублей», — уточнили в пресс-службе регионального главка.

По всем преступлениям возбуждены уголовные дела по признакам, предусмотренным частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.