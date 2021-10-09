В Челябинске задержан подросток, грабивший салоны сотовой связи

За двое суток молодой человек успел обнести два салона на 170 тысяч рублей

Сотрудники УМВД по Челябинску задержали 15-летнего подростка, за двое суток успевшего ограбить два салона сотовой связи. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ Грабеж, задержанный передан следователям СК РФ — именно они занимаются уголовными делами в отношении несовершеннолетних.



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе УМВД по Челябинску, 6-7 октября задержанный успел ограбить два салона сотовой связи компании МТС. Оба располагались на улице Молодогвардейцев в Челябинске. Подросток, скрыв лицо, врывался в торговые павильоны и, угрожая применить к продавцам насилие, похищал с витрин смартфоны. Стоимость «улова» предварительно оценивается в 170 тысяч рублей, уточняют в Калининском СО СКР.

Молодой человек в конце концов был задержан оперативниками городской полиции. Уголовное дело в отношении него будет расследоваться сотрудниками Следственного комитета РФ.