В Челябинске задержан подозреваемый в серии краж из садовых домиков

Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей

Полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в серии краж из садовых домиков (158 УК РФ). Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина, освободившийся из тюрьмы в январе, подозревается в совершении как минимум пяти краж, общий ущерб от которых оценивается в 150 тысяч рублей. Потерпевшие лишились металлических изделий и другого имущества. Полиция задержала подозреваемого благодаря оперативным действиям, включающим осмотр места преступления, опрос свидетелей и проверку пунктов приема металлолома. Подозреваемый заключен под стражу.

«Полиция призывает владельцев дачных участков к бдительности и рекомендует устанавливать сигнализацию, укреплять окна и двери, а также не оставлять ценные вещи без присмотра», — напомнили в региональном полицейском главке.

О подозрительных лицах необходимо сообщать в полицию по телефону 02/102.