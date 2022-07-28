В Челябинске задержан отвечавший за контроль над легальным оборотом наркотиков майор полиции

Артему Дубровину вменяется получение взяток в 300 тысяч рублей

Оперативники УФСБ по Челябинской области и сотрудники ГУ МВД задержали майора полиции Артема Дубровина, замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков профильного управления ГУ МВД. Офицеру вменяется получение взяток, сообщил Первому областному информагентству источник в правоохранительных органах.



Дубровина разрабатывали оперативники службы госбезопасности совместно с сотрудниками областного следственного управления СК РФ. По версии следствия, полицейский получил несколько взяток на общую сумму около 300 тысяч рублей от причастных к наркоторговле лиц. Взамен офицер не привлекал их к уголовной ответственности.

В настоящее время Артем Дубровин обвиняется по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), в Центральном райсуде Челябинска ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, накануне, 27 июля, также за получение взятки был задержан другой высокопоставленный полицейский, замначальника Калининского ОМВД Марат Танжарыков. Как сообщали в полицейском главке, Танжарыков брал деньги от торговца контрафактным табаком, взяли его сотрудники управления собственной безопасности регионального ГУ МВД.