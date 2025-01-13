В Челябинске задержан инспектор уголовно-исполнительной инспекции по делу о взятке

Фигуранта задержали сотрудники УФСБ

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Сегодня, 13 января, следователем следственного отдела по Ленинскому району города Челябинска регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала уголовно-исполнительной инспекции по Ленинскому району города Челябинска ГУФСИН России по Челябинской области. Его обвиняют в получении взятки (статья 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 13 января инспектор получил от 25‑летнего местного жителя, находящегося под домашним арестом, взятку в размере 30 тысяч рублей за отсутствие контроля за исполнением меры пресечения.

«Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В настоящее время проводятся обыски и следователи планируют предъявить подозреваемому обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — рассказали в ведомстве.