В Челябинске задержан экс-замгубернатора Уфимцев, который 7 лет был в международном розыске

Силовики встретили бывшего чиновника в аэропорту и проводили в изолятор временного задержания

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинске задержан экс-замгубернатора, который семь лет находился в международном розыске за мошенничество с землей на 2 миллиона рублей. Силовики встретили бывшего чиновника в аэропорту Курчатов и проводили в изолятор временного задержания, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Задержание проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, сообщили в полицейском главке.

Следствием установлено, что в 2009—2010 годах Уфимцев совместно с тремя соучастниками незаконно приобрел право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы — озера Увильды, якобы для строительства детского оздоровительного лагеря. На самом деле там возвели коттеджи, позднее оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юридическое лицо, а затем продали третьим лицам.

Позднее сделки о переходе прав собственности на землю признаны судом недействительными, постройки снесены, а лесной участок возвращен в собственность государства. Правда, с 2009 по 2018 год ему причинен особо крупный ущерб — он оценивается в сумму более 2 миллионов рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

Уголовное дело в отношении трех обвиняемых в совершении мошеннических действий ранее было направлено в суд. Уфимцев же скрылся за границей, в 2018 году был объявлен в международный розыск и арестован заочно.

В настоящее время следователем выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.