В Челябинске задержан драгдилер с пакетом героина

Полицейские изъяли у жителя Копейска 100 граммов «тяжелого» наркотика

Ленинский районный отдел полиции расследует уголовное дело в отношении 33-летнего копейчанина, попавшегося на хранении особо крупного размера героина. Сотрудники угрозыска и патрульно-постовой службы задержали его у дома по улице Новороссийской. Как выяснилось, мужчина хранил наркотик с целью продажи. Известно, задержанный нигде не работал, ранее был судим по «наркотической» статье.



Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ – покушение на сбыт или пересылку наркотических средств. Задержанному уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Полиция разыскивает возможных подельников наркоторговца.

