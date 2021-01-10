Ленинский районный отдел полиции расследует уголовное дело в отношении 33-летнего копейчанина, попавшегося на хранении особо крупного размера героина. Сотрудники угрозыска и патрульно-постовой службы задержали его у дома по улице Новороссийской. Как выяснилось, мужчина хранил наркотик с целью продажи. Известно, задержанный нигде не работал, ранее был судим по «наркотической» статье.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ – покушение на сбыт или пересылку наркотических средств. Задержанному уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Полиция разыскивает возможных подельников наркоторговца.
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