В Челябинске задержан 19‑летний хулиган, выстреливший в автобус из пневматики

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Сотрудники УМВД по Челябинску задержали 19‑летнего парня, расстрелявшего автобус из пневматического пистолета. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Благодаря изучению записей с камер видеонаблюдения и использованию возможностей Центра управления нарядами полицейские установили личность подозреваемого. Молодой человек, используя свободно продающийся пневматический пистолет, произвел несколько выстрелов в сторону автобуса, повредив стекло. Оружие изъято.

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