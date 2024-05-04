В Челябинске задержали жителя соседнего региона с крупной партией наркотика

Запрещенное вещество он намеревался сбыть на территории города

В Курчатовском районе Челябинска сотрудники ДПС задержали 34-летнего жителя Свердловской области, в машине которого было около 400 граммов наркотика. Экспертиза показала, что задержанный намеревался распространить на территории города мефедрон. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль «Лада Приора» инспекторы остановили во время проведения мероприятий по выявлению нарушений. При проверке документов водитель начал нервничать, и правоохрнители приняли решение провести досмотр. В результате они обнаружили у мужчины два свертка с порошкообразным веществом, а при осмотре автомобиля — еще 198 свертков.

Автомобилиста доставили в отдел полиции, где была проведена экспертиза. Изъятым веществом оказался мефедрон массой около 400 граммов.

В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 288.1 УК РФ о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Мера пресечения мужчине избирается.