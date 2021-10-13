В Челябинске задержали жителя Екатеринбурга, убившего 21-летнюю девушку

Мужчина признался в содеянном на следственном эксперименте

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве девушки. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, в июле молодой человек поссорился со своей 21-летней знакомой в квартире дома по улице Павла Шаманова в Екатеринбурге. Во время конфликта обвиняемый задушил девушку и скрылся с места преступления.

«В ходе тщательного осмотра квартиры следственно-оперативной группой обнаружены и изъяты биологические следы, а также несколько отпечатков пальцев. По изъятым вещественным доказательствам были назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе указанных мероприятий удалось выйти на след 23-летнего гражданина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за серию имущественных преступлений», — рассказали в региональном СУ СКР.

Мужчина был задержан в Челябинске. На следственном эксперименте он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемый заключен под стражу.

Как ранее сообщал наш сайт, в Кыштыме расследуют дело об убийстве 24-летней Анастасии Хорольской. Стало известно, что погибшая была солисткой рок-группы Harley. Напомним, девушку нашли мертвой в квартире 19 сентября. По данным судмедэкспертизы, Анастасию задушили.