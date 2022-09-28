В Челябинске задержали женщину с 19 свертками героина

Подозреваемая собиралась сбыть героин через тайники-закладки

«В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (попытка сбыта наркотиков). Ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы»,

— сообщили в региональном полицейском главке.

В Тракторозаводском районе Челябинска сотрудники полка ППС задержали 26-летнюю гражданку ближнего зарубежья. У женщины нашли 19 свертков с героином, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по региону.Задержанная ранее не судима, приехала в Челябинск на заработки.Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.