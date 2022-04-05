В Челябинске задержали женщину по подозрению в убийстве знакомого

Мужчину зарезали кухонным ножом

В одной из квартир дома № 3 по улице Набережной в Челябинске нашли тело 46-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержана его 39-летняя знакомая. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

ЧП случилось накануне вечером. Женщина конфликтовала со своим знакомым, в пылу конфликта взяла со стола кухонный нож и вонзила потерпевшему в грудь. Мужчина скончался на полу в ванной. Подозреваемая сама вызвала экстренные службы, когда поняла, что произошло.

Женщину задержали. В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело об убийстве.