В Челябинске задержали женщину, напавшую с ножом на 17‑летнюю девушку

Пострадавшая доставлена в ЧОДКБ

В одной из квартир дома по улице Набережной в Челябинске разгорелся конфликт между 26-летней женщиной и 17-летней девушкой. Несовершеннолетнюю увезли в больницу с ножевым ранением в живот. Об этом сегодня, 16 февраля, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

По данным полиции, в квартире находились еще несколько, их допросили.

«Были установлены приметы подозреваемой, она задержана по горячим следам и доставлена в отделение», — рассказали в городской полиции.

14 февраля силовики по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве на Комсомольском проспекте в Челябинске.