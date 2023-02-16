В одной из квартир дома по улице Набережной в Челябинске разгорелся конфликт между 26-летней женщиной и 17-летней девушкой. Несовершеннолетнюю увезли в больницу с ножевым ранением в живот. Об этом сегодня, 16 февраля, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.
По данным полиции, в квартире находились еще несколько, их допросили.
«Были установлены приметы подозреваемой, она задержана по горячим следам и доставлена в отделение», — рассказали в городской полиции.
14 февраля силовики по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве на Комсомольском проспекте в Челябинске.