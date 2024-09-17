В Челябинске задержали женщину, хранившую немаркированные сигареты на пять миллионов рублей

Продукцию она доставляла в городские киоски

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В Челябинске сотрудники полиции задержали 34-летнюю женщину по подозрению в распространении контрафактной табачной продукции, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Женщина была задержана на территории предприятия в Калининском районе города при погрузке немаркированных сигарет из гаражных боксов в автомобиль. Из них полицейские изъяли свыше 39 тысяч пачек сигарет на сумму более пяти миллионов рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Немаркированную продукцию задержанная поставляла в киоски Калининского, Ленинского и Тракторозаводского районов Челябинска.