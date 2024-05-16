В Челябинске задержали замначальника отдела Росгвардии по подозрению в получении взятки

По версии следствия, деньги он получил от директора охранного предприятия

В Челябинске возбудили уголовные дела в отношении заместителя начальника отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону Сергея Самохина и инспектора этого отдела. Их подозревают в превышении полномочий и получении взятки (статьи 286 УК РФ, 290 УК РФ).

«По данным следствия, в период с 23 по 27 ноября прошлого года подозреваемые без проведения проверки и наличия оснований привлекли фиктивного директора частного охранного предприятия к административной ответственности за оказание услуг с нарушением установленных законом требований, освободив от ответственности фактического директора предприятия из личной заинтересованности», — прокомментировали в СУ СКР по Челябинской области.

Кроме того, Сергея Самохина подозревают в получении взятки на сумму не менее 600 тысяч рублей.

Задержание проводили сотрудники УФСБ по региону.