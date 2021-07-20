В Челябинске задержали замминистра экологии Виталия Безрукова

Пока в СК не комментируют, по какому поводу чиновник доставлен на допрос

Сегодня, 20 июля, стало известно о задержании силовиками заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова. Сообщение об этом ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе правительства региона.

«Да, нам известно о ситуации. Губернатор уведомлен. Мы заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании. Министерство окажет полное содействие органам правопорядка», — прокомментировали в пресс-службе правительства.

Информацию о следственных действиях подтвердили в Минэкологии. Передали всю информацию и запрашиваемые документы силовикам.



Телефон Виталия Безрукова отключен. Известно, что в выходные он был в командировке в Москве.