В Челябинске задержали замдиректора школы, в которой подросток напал на одноклассников

Также обвинение предъявлено замдиректора охранной организации

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В Челябинске задержали заместителя директора коррекционной школы № 68, в которой семиклассник напал на сверстников и учителя с молотком и ножом, сообщили в СУ СКР по региону.

Мужчине предъявили обвинение в халатности (статья 293 УК РФ). Также возбуждено еще одно уголовное дело по факту оказания частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Задержан заместитель директора предприятия.

Кроме того, организована доследственная проверка медицинской организации, где проходил лечение подросток, напавший на одноклассников, а также управления Росгвардии.

Пострадавших детей прооперировали и доставили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу.

Напомним, 16 сентября во время урока 13-летний школьник ранил одну из девочек ножом, еще одну ударил молотком. Травмы также получили его одноклассник и учительница.

