В Челябинске задержали закладчицу с партией метадона

Женщину заключили под стражу

В Металлургическом районе Челябинска полицейские задержали 36-летнюю женщину, которая раскладывала по тайникам в парковой зоне свертки с медатоном. Правоохранители изъяли партию запрещенного вещества. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские обнаружили наркотик не только в тайниках, но и при досмотре женщины. В ее квартире они изъяли упаковочный материал и весы.

Кроме того, челябинка призналась, что ранее она спрятала свертки с метадоном в районе парка неподалеку от улицы Захаренко. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о незаконном распространении запрещенных веществ группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 3 статьи 228.1 УК РФ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Женщина заключена под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают ее подельников.