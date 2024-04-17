В Челябинске задержали закладчицу с 78 свертками мефедрона

Копейчанка успела разложить вещества по тайникам

В Челябинске сотрудники полка патрульно-постовой службы задержали 40‑летнюю жительницу Копейска с 78 свертками мефедрона, сообщили в ГУ МВД по региону.

В ходе досмотра у подозреваемой обнаружили 60 пакетов с веществами, еще 18 она разложила в тайники на территории города.

«Изъято 70 граммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ)», — уточнили в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске задержали 20‑летнего закладчика метадона.