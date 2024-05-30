В Челябинске задержали закладчиков с 82 свертками героина

Мужчины ранее не судимы

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали в Советском районе Челябинска двоих мужчин с 82 свертками героина. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в ГУ МВД по региону.

Оперативники установили, что 27‑летний и 20‑летний мужчины приехали из ближнего зарубежья и незадолго до задержания успели разместить в Челябинске восемь «закладок».

«В ходе обыска по месту жительства задержанных оперативники изъяли еще 70 граммов наркотического средства героин, а также весы и упаковочный материал», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовно дело о сбыте наркотиков (статья 228 УК РФ).