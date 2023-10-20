В Челябинске задержали закладчика наркотиков в парке Гагарина

Оперативники ликвидировали 200 тайников с метадоном

В Челябинске задержали 31-летнего мужчину, разместившего закладки с метадоном в парке имени Юрия Гагарина, сообщили в ГУ МВД по региону.

Задержанный иностранец не имеет легального дохода в России и передвигался по стране с целью распространения наркотиков.

«Мужчина временно проживает в Екатеринбурге. У него изъяли еще более 170 граммов метадона и героина, весы и упаковочный материал», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере»). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.