В Челябинске задержали 19-летнего местного жителя. Его подозревают в ложном сообщении о теракте. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Челябинску.
В дежурную часть полиции позвонили и рассказали, что в одном из ТРК Центрального района якобы находится опасный предмет. На место выехали экстренные службы, но информация не подтвердилась.
Полицейские установили подозреваемого — ранее не судимого 19-летнего челябинца. По словам обвиняемого он совершил поступок в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, что житель Челябинской области отправится в тюрьму за кражу 8 тысяч тонн нефти. Осужденный вместе с сообщниками делал врезки в нефтепроводе.
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