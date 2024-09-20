В Челябинске задержали взломщиков портала «Госуслуги»

Злоумышленники оформляли на южноуральцев кредиты и микрозаймы

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Киберполиция ГУ МВД задержала челябинских «хакеров» за взлом «Госуслуг» и оформление кредитов на граждан, сообщили в региональном полицейском главке.

По версии следствия, 28-летний и 26-летний мужчины получили несанкционированный доступ к личным аккаунтам потерпевших на «Госуслугах», оформляли от их имени кредиты, а деньги переводили на свои счета.

«Полицейскими по местам жительства и противоправной деятельности задержанных проведено пять обысков. Изъяты сим-карты различных операторов сотовой связи, банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и имущество, приобретенное на похищенные денежные средства. Данный „арсенал“ использовался челябинцами в преступных целях», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ). Устанавливаются пострадавшие.