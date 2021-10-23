В Челябинске возбудили дело о хулиганстве после нападения на рыночных торговцев

В местах проживания злоумышленников были найдены оружие и экстремистская литература

В Челябинске сотрудники полиции и Управления ФСБ при помощи бойцов ОМОН задержали подозреваемых в вооруженных нападениях на рыночных торговцев, сообщили накануне, 22 октября, в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Известно, что злоумышленники совершили ряд нападений на продавцов, торгующих на местных рынках. Они организовывали массовые драки и, запугивая торговцев оружием, требовали у них деньги.

В ходе проведения необходимых мероприятий полицейские, сотрудники УФСБ и Росгвардии установили и задержали подозреваемых.

«У активных членов преступной группы в местах их проживания обнаружено и изъято четыре травматических пистолета, самодельное огнестрельное оружие, боеприпасы, холодное оружие и экстремистская литература»,— уточнили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Проводится расследование.