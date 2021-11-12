В Челябинске задержали водителя Range Rover, скрывшегося с места ДТП

Мужчину лишили прав управления транспортом

Сотрудники Госавтоинспекции задержали виновника аварии на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы в Челябинске. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в пресс-службе УГИБДД.

Напомним, ДТП случилось вечером 9 ноября. По сведениям очевидцев, иномарка с номерами Свердловской области двигалась на большой скорости, не вписалась в поворот и столкнулась с маршруткой. Также в аварии пострадали еще три автомобиля. Виновник аварии с места ДТП скрылся.

Накануне он был задержан дорожными полицейскими.

«В отношении 37-летнего мужчины был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ („Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия“)», — сообщает Госавтоинспекция.

В мировом суде Советского района его лишили прав на 1 год и 3 месяца.