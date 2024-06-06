В Челябинске задержали водителя, насмерть сбившего девушку

По уточненным данным, погибшей 16 лет

Следственный отдел возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (статья 264 УК РФ), в отношении 25-летнего водителя, который сегодня рано утром насмерть сбил 16-летнюю девушку на Свердловском тракте в Челябинске. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшая скончалась на месте», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

За рулем Ford находился сотрудник Росгвардии.

«Назначена проверка. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей и будет уволен за проступок, порочащий честь и достоинство, привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.