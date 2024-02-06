В Челябинске задержали водителя авто с подложными госномерами

Мужчина не раз нарушал ПДД и уходил от ответственности

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Сегодня, 6 февраля, сотрудники ГИБДД Челябинска задержали 31-летнего водителя автомобиля Toyota с подложными государственными регистрационными знаками, сообщили Первому областному информагентству в Госавтоинспекции.

В отношении водителя составили административный протокол.

«При проверке автомобиля по базам учета Госавтоинспекции установлено, что ранее машина попадала в поле зрения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, но водителю удавалось уйти от ответственности. Настоящие госномера он возил в багажнике», — прокомментировали в ГИБДД.

По всем фактам нарушений мужчина понесет административную ответственность.

Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками грозит лишением прав на срок до года.