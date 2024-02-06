Сегодня, 6 февраля, сотрудники ГИБДД Челябинска задержали 31-летнего водителя автомобиля Toyota с подложными государственными регистрационными знаками, сообщили Первому областному информагентству в Госавтоинспекции.
В отношении водителя составили административный протокол.
«При проверке автомобиля по базам учета Госавтоинспекции установлено, что ранее машина попадала в поле зрения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, но водителю удавалось уйти от ответственности. Настоящие госномера он возил в багажнике», — прокомментировали в ГИБДД.
По всем фактам нарушений мужчина понесет административную ответственность.
Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками грозит лишением прав на срок до года.