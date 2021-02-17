В Челябинске задержали угонщика автомобиля

Возбуждено уголовное дело

Житель Челябинска обратился в полицию по факту угона автомобиля «Деу Нексия». Угонщик был задержан по горячим следам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Водитель инормаки оставил автомобиль с заведенным двигателем и отлучился в магазин на улице Молодогвардейцев. Отсутствием владельца воспользовался 55-летний мужчина. Он сел в машину и скрылся.

Позже его задержали. Примечательно, что угонщик уже успел попасть в ДТП.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Подозреваемый отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него составлен и административный протокол по части 2 статьи 1226 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Сотрудники полиции рекомендуют владельцам заботиться о сохранности своих транспортных средств и личного имущества с целью предупреждения хищений. Не следует оставлять ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне автомобиля.