В Челябинске задержали наркоторговцев из преступного сообщества

Уголовные дела возбуждены в отношении 29 участников группировки

Челябинская полиция задержала 29 человек по подозрению в организации преступного сообщества с целью торговли наркотиками. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, четверо уроженцев ближнего зарубежья организовали преступное сообщество, в которое вовлекли 19 граждан СНГ и шесть жителей РФ. Все они занимались закупкой и сбытом наркотиков.

Во время обысков у подозреваемых изъято 24 килограмма героина, свыше 270 граммов метамфетамина, 78 граммов гашиша и около 2 граммов метадона.

Преступную деятельность члены группировки осуществляли по всей стране. Следователями МВД установлено 65 эпизодов оборота наркотических средств.

«Возбуждены уголовные дела по частям 1, 2 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и частям 4, 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), — сообщили в региональном полицейском главке.

29 участников сообщества заключены под стражу.